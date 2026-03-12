Michelle Hunziker ritrova l’amore con Giulio Berruti | Coppia affiatata si sono piaciuti subito

Michelle Hunziker ha iniziato una relazione con Giulio Berruti, dopo un breve periodo di frequentazione. La coppia è stata avvistata insieme e si parla di un forte feeling tra loro, con un’intesa immediata. La notizia ha catturato l’attenzione dei media, mentre i due sono stati visti in diverse occasioni pubbliche. La relazione sembra essere iniziata da poco, con entrambi che hanno confermato la loro vicinanza.

È scoppiato l’amore tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker, tra i due è stato un colpo di fulmine. Da giorni non si fa che parlare di un nuovo amore nella vita di Michelle Hunziker, sembra infatti che Giulio Berruti sia riuscito a fare breccia nel suo cuore. Stando ai rumors non si tratta di un semplice flirt ma di una relazione già molto solida, tra loro la scintilla sarebbe scoppiata all’istante. Sul settimanale Oggi si legge: “Michelle Hunziker nella città eterna le ha regalato un nuovo e inaspettato amore: Giulio Berruti”. E ancora: “La Capitale ha fatto da cornice a quello che sembra essere stato un colpo di fulmine da manuale. Un incontro nato per caso, gli sguardi, un invito a cena e i sensi che hanno avuto la meglio sulla ragione”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Esplode il gossip su Michelle Hunziker: “Weekend d’amore con Giulio Berruti”Michelle Hunziker, 49 anni, e Giulio Berruti, 41 anni, avrebbero trascorso un “lungo weekend d’amore” alle terme di Saturnia, in Toscana.

