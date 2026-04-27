Michael si ferma prima delle accuse di abusi e non tratta i giganteschi debiti della popstar Ma per giudicare aspettiamo il sequel

Un nuovo progetto dedicato a una popstar internazionale sta facendo parlare di sé, anche se finora sono stati svelati pochi dettagli. Il film, che potrebbe essere definito come un musical o un omaggio, si concentra su alcuni aspetti della vita dell’artista, lasciando da parte le accuse di abusi e i debiti finanziari. Per avere un quadro completo, bisognerà attendere l’uscita del sequel che approfondirà altri aspetti della vicenda.

Chiamatelo omaggio, chiamatelo musical, inventatevi un nome per questo prodotto ibrido, ma mettiamo da parte “biopic”, ovvero “biographical picture”. Non che ci sia nulla di male, ma sarebbe più rispettoso nei confronti di chi spenderà del denaro per recarsi in sala convinto di poter assistere alla messa in scena della vita di un artista degno di una megaproduzione cinematografica. O una porzione di vita, che è una scelta, anche se spesso piuttosto raffazzonata, un modo come un altro per ritirare l’incasso ultramilionario e rispettare il lavoro del protagonista, ma che tradisce la verità attorno alla figura di un artista, per quanto amato. Michael Jackson, così come tante altre star della storia della musica, è stato amato nonostante.🔗 Leggi su Open.online

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