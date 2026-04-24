Un biopic su Michael Jackson non include le accuse di abusi sessuali mosse da Jordan Chandler, anche se in un primo momento erano presenti nel copione. La scelta di eliminarle è stata fatta per motivi specifici, senza ulteriori spiegazioni fornite nel testo. La decisione ha portato a un film che si concentra su altri aspetti della vita del cantante, evitando di affrontare direttamente le accuse che lo riguardano.

Le accuse mosse al Re del Pop da Jordan Chandler facevano originariamente parte dello script, ma sono state rimosse per un motivo ben preciso. Michael, da ieri nei cinema, racconta l'scesa di Michael Jackson prima come membro dei Jackson 5 e poi come solista. Il biopic si concentra sull'adolescenza e poi sull'esplosione come pop star in grado di scalare le classifiche, ma a far discutere è la scelta di escludere dal racconto le accuse di abusi sessuali che hanno colpito Jackson negli anni e che il cantante ha sempre respinto. Perché Michael ha eliminato ogni riferimento alle accuse di abusi sessuali La questione è complicata. Come analizzato nella nostra recensione di Michael, la genesi del film è stata piuttosto travagliata.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael Jackson: perché il biopic non affronta il tema delle accuse di abusi sessuali

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