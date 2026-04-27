Il film ‘Michael’, diretto da Antoine Fuqua e dedicato alla vita del famoso cantante, ha aperto al botteghino con più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Nonostante alcune critiche, il film ha raggiunto un risultato record per un biopic musicale, segnando il miglior debutto di sempre in questa categoria. L’uscita ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, confermando il forte interesse verso il progetto.

Roma, 27 aprile 2026 – Se i numeri non mentono, il dato è netto: Il film ‘ Michael’, il biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, ha esordito con oltre 200 milioni di dollari a livello globale, diventando il miglior debutto di sempre per un biopic musicale. Un risultato che supera persino Bohemian Rhapsody, fino a ieri punto di riferimento del genere. Un successo che sorprende solo in parte. Perché se la critica ha accolto il film con freddezza, il pubblico ha risposto in modo opposto. Le sale si sono riempite. E il nome di Jackson, ancora oggi, si conferma una macchina culturale potentissima. Michael e il paradosso delle recensioni negative.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Michael’ sfonda il botteghino (nonostante le critiche)

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