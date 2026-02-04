Pettazzi difende l’impegno della Lega a Alessandria nonostante critiche da parte dei consiglieri

Questa mattina, in consiglio comunale ad Alessandria, Pettazzi ha preso la parola per ribadire il sostegno della Lega alla propria azione politica. Nonostante le critiche e le tensioni con alcuni consiglieri, lui ha difeso con fermezza l’impegno del partito nella città. La discussione si è accesa, e tra insulti e accuse, Pettazzi ha mantenuto il tono, cercando di chiarire i punti della sua posizione.

**Lead** Alessandria, 4 febbraio 2026 – Nel cuore dell’aula consiliare del comune di Alessandria, lo sgelato confronto tra forze politiche ha trovato una nuova forma di espressione: l’insulto. E mentre il clima in Consiglio è ormai diventato un punto di cronaca, il segretario provinciale della Lega, Lino Pettazzi, ha lanciato un bilancio duro sulle dinamiche democratiche in atto. «I nostri consiglieri comunali alessandrini sono da tempo oggetto di una campagna di insulti e denigrazioni in Aula», ha dichiarato Pettazzi, in un’intervento diretto e senza mezzi termini. La critica riguarda soprattutto il comportamento dei rappresentanti del Partito Democratico, che, secondo il segretario leghista, hanno trasformato la politica in uno scherzo, utilizzando attacchi personali per nascondere le proprie debolezze o per distorcere l’attenzione da decisioni non sempre facili o chiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pettazzi difende l’impegno della Lega a Alessandria nonostante critiche da parte dei consiglieri. Approfondimenti su Lega Alessandria Toy Story 5, il regista risponde alle critiche al franchise da parte dei fan Dopo i disordini a Torino, il ministro Piantedosi difende l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine Dopo i disordini nel centro di Torino, il ministro Piantedosi difende l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.