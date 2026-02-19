Napoli trapianto a rischio | cuore congelato impiantato nonostante condizioni critiche Indagini in corso

Un Cuore di Ghiaccio e una Domanda Urgente: Napoli al Centro del Dibattito sui Trapianti. Napoli è al centro di una vicenda che solleva interrogativi profondi sulla gestione dei trapianti d’organo in Italia. Un cuore giunto in sala operatoria per un trapianto era in condizioni critiche, descritto come “un blocco di ghiaccio”, eppure l’intervento è stato comunque eseguito. La notizia, emersa nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2026, ha immediatamente acceso un dibattito sulla logistica, le procedure e le decisioni prese in una situazione di estrema urgenza. L’Emergenza a Napoli e la Ricerca di un Cuore per un Bambino.🔗 Leggi su Ameve.eu

