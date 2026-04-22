Al cinema è stato proiettato un film dedicato alla vita di Michael Jackson, interpretato dal nipote Jaafar. La pellicola ripercorre la carriera dell'artista, iniziata con i Jackson 5, e prosegue con il suo percorso da solista che gli ha regalato numerosi successi. La rappresentazione si concentra sui momenti salienti e sulle tappe più significative della sua vita pubblica.

A quasi quattro anni dal suo annuncio, e a più di due dall'inizio delle riprese, arriva finalmente al cinema il primo film che racconta la storia di Michael Jackson, ripercorrendo la sua vita di successi a partire dall'infanzia e dal successo senza precedenti dei Jackson 5. A interpretare il Re del Pop in Michael, al cinema in Italia da oggi, mercoledì 22 aprile 2026, è il giovane Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson e qui al suo debutto cinematografico, mentre tra gli altri interpreti figurano Colman Domingo, Miles Teller e Laura Harrier. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Michael, nei cinema italiani a partire da oggi, mercoledì 22 aprile, distribuito da Universal Pictures Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michael, al cinema il film sulla vita di Michael Jackson, interpretato da suo nipote Jaafar

MICHAEL Official Trailer (2026) Michael Jackson Biopic

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