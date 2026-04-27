michael jackson il confronto tra il film e la storia vera

Un nuovo film diretto da Antoine Fuqua ripercorre la carriera di un famoso cantante statunitense, iniziata come membro dei Jackson 5 e culminata con il riconoscimento come uno dei artisti più popolari di sempre. La pellicola si concentra sulla vita pubblica e professionale del cantante, evidenziando momenti salienti e tappe fondamentali della sua carriera. La produzione si propone di confrontare il racconto cinematografico con eventi reali, senza entrare nel dettaglio di aspetti personali o giudiziari.

Prodotto da Lionsgate con un budget di circa 155 milioni di dollari, appesantito da costosi diritti musicali e imponenti ricostruzioni sceniche, Michael ha dovuto affrontare un ulteriore ostacolo quando il terzo atto del film è stato scartato. In quella parte era infatti prevista la rappresentazione della causa del 1993 per accuse di abusi sessuali, che Jackson ha sempre negato. Tuttavia, una clausola legale ha poi impedito di citare o rappresentare la vicenda. Di conseguenza, il regista ha rielaborato la narrazione, concentrandosi maggiormente sul rapporto tra il cantante e il padre Joe Jackson, interpretato da un mefistofelico Colman Domingo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Michael, il film su Michael Jackson di Antoine Fuqua, ha un obiettivo preciso: raccontare Jackson evitando qualunque controversia e lettura più critica. Per carità: c'è la sua infanzia, e c'è anche il rapporto con il padre. Ma mancano tante cose. Qualcuno dirà: ar x.com