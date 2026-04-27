Un nuovo biopic dedicato a Michael Jackson sta per arrivare al cinema, con grandi aspettative di pubblico e critica. La produzione si concentra sulla figura artistica e sulla carriera, ma al centro del dibattito rimane il tema delle accuse di pedofilia che hanno coinvolto il cantante in passato. Un regista e un giornalista hanno sollevato domande sulla possibilità di raccontare la sua storia senza fare riferimento a queste accuse.

«Come si può raccontare una storia autentica su Michael Jackson senza mai menzionare il fatto che sia stato seriamente accusato di pedofilia?», si chiede. Secondo il regista, «significa che alla gente non importa che fosse un molestatore di minori. Alla gente non importa», afferma. La popolarità di Michael Jackson, dice, è addirittura cresciuta dopo il suo documentario: sono aumentati gli streaming, sono stati proposti musical di successo a Broadway e ora arriva un nuovo film miliardario: per Dan Reed, il pubblico avrebbe scelto di separare l’artista dalle accuse. Il documentarista racconta di essersi avvicinato inizialmente al caso con scetticismo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michael Jackson, Dan Reed: «Come si può raccontare una storia autentica su di lui senza menzionare il fatto che sia stato accusato di pedofilia?»

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