Un regista ha commentato pubblicamente le accuse contro un noto artista, sostenendo che la sua condotta sarebbe stata peggiore di quella di un noto finanziere coinvolto in scandali. La dichiarazione evidenzia come molti preferiscano ignorare le accuse di abusi sui minori, concentrandosi invece sulla musica dell’artista. Viene descritto come un intrattenitore di grande successo che avrebbe nascosto aspetti oscuri della propria personalità dietro l’immagine pubblica di talento e innocenza.

Un intrattenitore leggendario che ha mascherato la sua vera natura dietro la facciata del genio infantile e incompreso. È un attacco frontale, durissimo e senza mezzi termini quello che Dan Reed, regista del controverso documentario Leaving Neverland (2019), ha sferrato contro Michael, il nuovo e fortunatissimo film biografico dedicato al Re del Pop diretto da Antoine Fuqua. In una lunga e accesa intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, Reed non ha risparmiato nessuno: né la produzione del biopic, accusata di speculare economicamente nascondendo la verità, né la stampa, né i fan di Michael Jackson. Per il documentarista, il ritratto offerto dalla nuova pellicola hollywoodiana (che sta incassando cifre da capogiro ai botteghini) è una falsificazione storica gravissima.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Michael Jackson? Era peggio di Epstein ma la gente preferisce dimenticare i bambini abusati e godersi la sua musica”: il regista Dan Reed all’attaco

Michael Jackson Was PROTECTING Kids From Epstein This Rumour Is Insane

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