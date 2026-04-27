Michael | il controverso biopic infrange record di incassi e perfino su Rotten Tomatoes

Un nuovo biopic ha battuto tutti i record di incassi, raggiungendo 97 milioni di dollari in Nord America e 217 milioni nel resto del mondo. Si tratta della miglior apertura mai registrata per un film del genere, attirando un pubblico numeroso e positivo anche sulla piattaforma di recensioni Rotten Tomatoes. La pellicola ha suscitato grande attenzione sia al botteghino sia tra gli spettatori online, superando le aspettative degli addetti ai lavori.

Con 97 milioni di incassi domestici e 217 globali, il film segna la miglior apertura di sempre per un biopic, pubblico entusiasta anche su Rotten Tomatoes. Oltre a essere il Re del Pop, da oggi Michael Jackson lo è anche del boxoffice. Debutto sorprendente per Michael, la pellicola diretta da Antonie Fuqua che, nonostante controversie produttive e polemiche a corredo, ha segnato la miglior apertura per un biopic di sempre. Il film che racconta l'ascesa del popolare cantante, escludendo del tutto le accuse di molestie da parte di minori, ha incassato 97 milioni di dollari negli USA, dove è uscito in 3.955 sale segnando una media per sala di 24,525 dollari, e ben 217 milioni globalmente, entrando di diritto nella storia.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael: il controverso biopic infrange record di incassi e perfino su Rotten Tomatoes Notizie correlate Melania Trump: documentario al record di polarizzazione su Rotten Tomatoes, pubblico entusiasta, critica spietata.Un documentario su Melania Trump sta generando un’anomalia statistica senza precedenti nel panorama della critica cinematografica: un divario... Incassi Usa, vola Michael, miglior debutto di sempre per un biopic musicaleMichael scala il box office a livello globale, mettendo a segno il miglior debutto di sempre per un biopic musicale: la favola sul re del pop diretta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Michael: Il Re del Pop torna a brillare; Michael, il nipote del Re del Pop attacca la critica: I media non possono più controllare il racconto di chi fosse mio zio; Su ‘Michael’ il pubblico e la critica si dividono: un film imperfetto ma che conquista il cuore. Michael: il controverso biopic infrange record di incassi e perfino su Rotten TomatoesCon 97 milioni di incassi domestici e 217 globali, il film segna la miglior apertura di sempre per un biopic, pubblico entusiasta anche su Rotten Tomatoes. movieplayer.it Michael è il biopic con la più alta partenza di sempreSeguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Nonostante un percorso produttivo complesso e un’accoglienza critica piuttosto fredda, Michael, il biopic dedicato al ... lascimmiapensa.com Ora che è disponibile sulla piattaforma in streaming, è giunto il momento di tirare le somme: come è stata accolta la serie animata di Stranger Things https://serial.everyeye.it/notizie/stranger-things-storie-1985-qual-punteggio-rotten-tomatoes-serie-netflix-8 - facebook.com facebook