Melania Trump | documentario al record di polarizzazione su Rotten Tomatoes pubblico entusiasta critica spietata

Un documentario su Melania Trump sta facendo molto discutere. Da un lato, le recensioni dei critici sono dure e senza mezzi termini, dall’altro il pubblico lo premia con valutazioni altissime. La differenza tra le opinioni è così grande da sembrare incredibile, e il film sta già facendo parlare di sé come un caso unico nel suo genere.

Un documentario su Melania Trump sta generando un'anomalia statistica senza precedenti nel panorama della critica cinematografica: un divario abissale tra il giudizio degli esperti, estremamente negativo, e l'entusiasmo del pubblico, che lo celebra quasi all'unanimità. Il film, distribuito da Amazon MGM, ha raggiunto il 99% di approvazione da parte degli spettatori su Rotten Tomatoes, mentre la critica professionale si attesta a un misero 7%, creando un record storico di polarizzazione. Il fenomeno, emerso a seguito dell'uscita del documentario nelle sale statunitensi il 30 gennaio, ha rapidamente attirato l'attenzione dei media e ha sollevato interrogativi sulla possibile manipolazione delle recensioni online.

