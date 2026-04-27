San Giovanni Rotondo | dall’aggressione omofoba del 2024 alla sentenza storica di oggi

A San Giovanni Rotondo, nel 2024, si è verificata un’aggressione di natura omofoba. Oggi è stata emessa una sentenza che ha suscitato grande attenzione. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità giudiziarie, che hanno condannato i responsabili. La decisione rappresenta un momento importante nel percorso di tutela dei diritti e della sicurezza delle persone LGBT+. I dettagli della sentenza sono stati comunicati ufficialmente.

Nella notte tra il 10 e l’11 agosto 2024, a San Giovanni Rotondo, il nostro amico e fratello Michel è stato aggredito da due persone (una già maggiorenne e un’altra minorenne, all’epoca dei fatti), che lo hanno violentemente attaccato e, nel frattempo, insultato con espressioni dichiaratamente omofobe legate al suo orientamento sessuale. Fortunatamente, l’intervento di un passante ha interrotto l’aggressione e le ferite, benché serie, sono state circoscritte all'occhio. Michel, è stato poi lasciato a terra dopo il pestaggio, privo di sensi. L’aggressione non può definirsi casuale, ma specificatamente discriminatoria. Infatti, la provocazione è nata da un: «SAI CHE SIAMO ANCHE NOI GAY?!».🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - San Giovanni Rotondo: dall’aggressione omofoba del 2024 alla sentenza storica di oggi Notizie correlate Leggi anche: Rossella Fini candidata sindaco del Campo Largo di San Giovanni Rotondo Torna la Mezza del Santo a San Giovanni RotondoTorna la Mezza del Santo!Domenica 3 maggio 2026 San Giovanni Rotondo torna a correre con la 6ª edizione della Mezza del Santo, gara nazionale FIDAL... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mariapoli Campania 2026: a San Giovanni Rotondo dal 23 al 26 luglio; Corsa a cinque a San Giovanni Rotondo: il PD diviso in due, il centrodestra senza Lega, Udc e Prc soli; Tutto pronto per l’arrivo del ‘Mantello di San Francesco’; San Giovanni Rotondo (FG), il cardinale Parolin celebra i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza. San Giovanni Rotondo (FG), il cardinale Parolin celebra i 70 anni di Casa Sollievo della SofferenzaSan Giovanni Rotondo (FG), il 5 maggio il cardinale Pietro Parolin presiederà la Concelebrazione per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza. Corteo con l’urna della reliquia di San Pio alle 9.30. trmtv.it PAROLIN CASA SOLLIEVO San Giovanni Rotondo, il cardinale Parolin presiederà la Concelebrazione per i 70 anni di Casa Sollievo della SofferenzaSan Giovanni Rotondo, il cardinale Parolin presiederà la Concelebrazione per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza ... statoquotidiano.it San Giovanni Rotondo Free is in San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook