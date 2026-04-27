Mi hanno stuprato nel sottopasso sui Navigli finisce in ospedale Indaga la polizia
Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 29 anni ha denunciato di essere stato vittima di uno stupro nel sottopasso di viale Cassala, nell’area dei Navigli a Milano. La polizia ha avviato le indagini e l’uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono state rese note ulteriori dettagli sull’accaduto.
Un ragazzo di 29 anni ha denunciato di essere stato stuprato nel sottopasso di viale Cassala a Milano (zona Navigli) nella notte tra sabato e domenica 26 aprile. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.Il fattoTutto è accaduto poco prima della 1.30, come appreso da MilanoToday.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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