Mi hanno stuprato nel sottopasso sui Navigli finisce in ospedale Indaga la polizia

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 29 anni ha denunciato di essere stato vittima di uno stupro nel sottopasso di viale Cassala, nell’area dei Navigli a Milano. La polizia ha avviato le indagini e l’uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono state rese note ulteriori dettagli sull’accaduto.