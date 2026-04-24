Mi ha fatta arrabbiare suocera uccide la nuora 27enne con sei colpi di pistola a Città del Messico

Una donna di 27 anni è stata uccisa da sua suocera con sei colpi di pistola in un quartiere di Città del Messico. Il fatto è stato ripreso da un video che mostra gli attimi in cui si è verificato l’omicidio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite sono risultate letali.

È un filmato scioccante quello che mostra quanto avvenuto alla 27enne Carolina Flores Gómez a Città del Messico. La suocera le spara sei colpi e poi, davanti al figlio, dice: “Mi ha fatto arrabbiare”. La donna è in fuga. Il marito ha denunciato la madre alla procura solo a distanza di un giorno dai fatti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La miss Carolina Flores Gómez uccisa a colpi di arma da fuoco a Città del Messico: sospettata la suoceraUna ragazza di 27 anni, vincitrice di un concorso di bellezza, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco a Città del Messico. Uccise genero e nuora a colpi di pistola, ergastolo definitivoTempo di lettura: < 1 minutoErgastolo definitivo per Raffaele Caiazzo condannato alla massima pena, con isolamento diurno per trenta mesi, per... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: La mensa scolastica di Bagno è tra le migliori d’Italia; Miss uccisa a colpi di pistola: Carolina Flores Gomez morta a 27 anni, sospetti sulla suocera. Mi ha fatto arrabbiare. Suocera uccide la nuora influencer con sei colpi di pistolaMi ha fatto arrabbiare. Questa la risposta data da una donna a suo figlio per giustificare l’uccisione della giovane nuora con sei colpi di pistola. La vittima, Carolina Gómez, di 27 anni, era una c ... blitzquotidiano.it