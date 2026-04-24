Mi ha fatta arrabbiare suocera uccide la nuora 27enne con sei colpi di pistola a Città del Messico

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 27 anni è stata uccisa da sua suocera con sei colpi di pistola in un quartiere di Città del Messico. Il fatto è stato ripreso da un video che mostra gli attimi in cui si è verificato l’omicidio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite sono risultate letali.

È un filmato scioccante quello che mostra quanto avvenuto alla 27enne Carolina Flores Gómez a Città del Messico. La suocera le spara sei colpi e poi, davanti al figlio, dice: “Mi ha fatto arrabbiare”. La donna è in fuga. Il marito ha denunciato la madre alla procura solo a distanza di un giorno dai fatti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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