In un quartiere elegante della città, una casa è stata teatro di un episodio drammatico. Un omicidio è stato commesso all’interno delle mura domestiche, con la vittima una giovane donna di 27 anni. La suocera ha confessato il delitto, affermando semplicemente: “Perché l’ho fatto”. Le immagini di una telecamera di sorveglianza interna hanno registrato i momenti dell’accaduto, mentre gli inquirenti si occupano di ricostruire la vicenda.

Una casa in un quartiere tra i più ricchi della capitale, il silenzio di un pomeriggio qualunque e una telecamera interna che registra tutto. È in questo scenario che, secondo la ricostruzione delle autorità e quanto riportato dai media locali, si sarebbe consumato l’omicidio di Carolina Flores Gómez, 27 anni, ex reginetta di bellezza e seguitissima content creator. L’episodio sarebbe avvenuto il 15 aprile a Polanco, zona esclusiva di Città del Messico. Un caso che, per dinamica e contesto familiare, sta suscitando sgomento e interrogativi, mentre le indagini provano a ricomporre ogni dettaglio. Il video emerso dopo: 45 secondi che pesano come un’accusa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Suocera uccide la nuora 27enne: “Perché l’ho fatto”. Atroce!

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