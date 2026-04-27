Mi auguravano lo stupro | la stretta di Barbara Floridia contro gli odiatori online

Barbara Floridia ha annunciato di aver deciso di denunciare gli utenti sui social media che inviano commenti offensivi o minacciosi. In passato, ha riferito di aver ricevuto messaggi in cui le si augurava di essere vittima di violenza sessuale. La deputata ha spiegato di aver preso questa decisione dopo aver assistito a comportamenti offensivi e diffamatori nei propri profili, considerandoli inaccettabili.

«Alcuni mesi fa ho deciso che avrei denunciato qualsiasi utente social che scambiasse le mie pagine per una terra di nessuno in cui dare sfogo ai più osceni e abbietti istinti. Ed è quello che ho fatto. Alcuni giorni fa ho ricevuto le scuse ufficiali di un uomo che mi aveva augurato di essere stuprata. Oltre alle scuse ho preteso un risarcimento, ma non a me: a tutte le donne e le ragazze vittime della violenza sui social». Così la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai, sui suoi canali social. «Per questo motivo ho fatto predisporre una donazione di 500 euro alla Fondazione Carolina Picchio, una realtà che promuove un uso consapevole e positivo della rete, per il benessere digitale delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Feedpress.me

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