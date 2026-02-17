Lo scandalo dei palinsesti – L’estratto esclusivo dal nuovo libro di Barbara Floridia C’era una volta la Rai

Barbara Floridia, presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai, denuncia che i palinsesti televisivi sono stati manipolati, causando confusione tra il pubblico. Nel suo nuovo libro, “C’era una volta la RAI”, racconta come la programmazione si sia allontanata dai valori tradizionali del servizio pubblico, sostituita da contenuti più commerciali e meno informativi. Nel testo, evidenzia anche come questa trasformazione abbia portato a una perdita di fiducia tra gli spettatori, che spesso si trovano davanti a notizie distorte o a programmi di intrattenimento superficiale. Floridia spera che la Rai possa recuperare la propria identità e tornare

Pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Barbara Floridia, presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai, intitolato "C'era una volta la RAI" – Cosa resta del servizio pubblico nell'epoca delle verità alternative; edizioni Dedalo, prefazione di Luciano Canfora Lo scandalo dei palinsesti Vorrei tanto che la Rai tornasse a essere un punto di riferimento per cittadine e cittadini. Oggi, purtroppo, non lo è più come prima, e questo costituisce per me un motivo di frustrazione, oltre che di rabbia, soprattutto sapendo quanti talenti, fra giornalisti e autori, vi lavorano. Ne cito solo alcuni come esempi: mi vengono in mente Alberto Angela e Mario Tozzi, che dimostrano come la scienza e l'ambiente, temi che nel contratto di servizio la Rai deve valorizzare, possano essere raccontati in modo chiaro, appassionante e utile per tutti.