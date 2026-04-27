Mezzogiorno internet superveloce | maxi-investimento da 1,8 miliardi

Un investimento da 1,8 miliardi di euro punta a portare l'internet ultraveloce nel Mezzogiorno. Il progetto prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica pure, che arriva direttamente nelle abitazioni senza perdita di segnale. L'obiettivo è migliorare le connessioni digitali e offrire una connessione più stabile e rapida agli utenti della regione. L'intervento interessa diverse aree e mira a rafforzare l'infrastruttura digitale locale.

Avanti tutta con internet ultraveloce, la connessione Ftth in fibra ottica “pura” che arriva direttamente nelle case, senza perdita di segnale e garantendo una velocità fino a 10 Gbps. Insomma, una vera e propria infrastruttura essenziale per la vita quotidiana ma anche per la crescita delle imprese. Il quadro aggiornato della situazione in Campania, messo nero su bianco da Open Fiber, la società partecipata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti che si occupa di portare la fibra nelle aree bianche (quelle più remote dove gli investitori privati non hanno ritenuto conveniente investire), registra un investimento di 612 milioni di euro con oltre un milione e mezzo di unità immobiliari connesse in modalità Ftth.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Mezzogiorno, internet superveloce: maxi-investimento da 1,8 miliardi Notizie correlate Maxi investimento da 590.000 euro: il palazzetto torna a nuova vitaIl “Piccinelli” è stato completamente riqualificato: tetto rinforzato, nuovo impianto fotovoltaico e parquet interno rifatto per garantire sicurezza... Depuratori d'acqua, con i fondi del PNRR maxi-investimento da 1,5 milioni in provinciaLa sfida della transizione ecologica e del risparmio energetico passa anche dalla gestione delle acque reflue.