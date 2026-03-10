Maxi investimento da 590.000 euro | il palazzetto torna a nuova vita

Rezzato ha inaugurato il nuovo volto del palazzetto “Piccinelli” dopo un investimento di 590.000 euro. L’intervento ha portato miglioramenti alla sicurezza, alla modernizzazione e all’efficienza della struttura, che rappresenta il punto di riferimento per gli sportivi del territorio. La riqualificazione mira a valorizzare il palazzetto, che è al centro delle attività sportive locali.

Il “Piccinelli” è stato completamente riqualificato: tetto rinforzato, nuovo impianto fotovoltaico e parquet interno rifatto per garantire sicurezza e comfort agli atleti Rezzato celebra il nuovo volto del palazzetto “Piccinelli”. Una ventata di novità per gli sportivi locali: il palazzetto dello sport, cuore del basket locale e non solo, ha ricevuto un importante intervento di riqualificazione che lo ha reso più sicuro, moderno ed efficiente. L’investimento più importante è stato di 520.000 euro, destinati principalmente al tetto, che è stato oggetto di un consistente lavoro di rinforzo strutturale. Oltre a garantire maggiore solidità, la copertura è stata completamente rifatta e arricchita da un nuovo impianto fotovoltaico da 30 kW, un passo avanti significativo per l’autonomia energetica della struttura. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

