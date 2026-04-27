Sony Pictures e Universal Pictures stanno facendo offerte milionarie per ottenere i diritti della saga Metroid, di proprietà di Nintendo. La casa di videogiochi sta invece lavorando a un progetto in live-action, deciso a portare la propria creazione sul grande schermo. La competizione tra le due major riguarda esclusivamente i diritti di adattamento cinematografico. Al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle trattative o sui piani futuri.

Sony Pictures e Universal Pictures si sfidano a colpi di offerte milionarie per accaparrarsi i diritti di Metroid, con Nintendo intenzionata a puntare tutto su un ambizioso progetto in live-action. La febbre da adattamenti videoludici ha raggiunto temperature di fusione. Il colosso nipponico Nintendo avrebbe iniziato a muovere le acque per portare Metroid al cinema. La posta in gioco appare altissima: Sony Pictures e Universal Pictures si trovano attualmente nel bel mezzo di una vera e propria guerra commerciale per aggiudicarsi la produzione. Il duello tra giganti e la rotta del live-action Scegliere tra Sony e Universal non sarà affatto una passeggiata per la casa di Kyoto, dato che entrambi gli sfidanti vantano un curriculum pesante nel settore.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Metroid, Sony e Universal si contendono i diritti della saga Nintendo per un live-action

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