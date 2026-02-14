Universal Pictures e Nintendo hanno diffuso nuovi poster ufficiali di Super Mario Galaxy, confermando l’attesa per il sequel del celebre videogioco. La promozione si fa più intensa, con immagini che mostrano il personaggio di Mario in ambientazioni spaziali mai viste prima. Questi poster sono stati condivisi sui social, attirando l’attenzione di milioni di fan in tutto il mondo.

La marcia trionfale di Universal Pictures ed Illumination Entertainment verso il ritorno sul grande schermo dell’idraulico baffuto prosegue senza sosta. Dopo l’incredibile debutto del trailer di Super Mario Galaxy durante il Super Bowl, che ha già stabilito record di visualizzazioni online, sono stati rilasciati oggi i nuovi poster ufficiali. Il sequel, nato dalla visione congiunta di Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto, vede Mario affrontare le leggi della gravità tra pianeti orbitanti e nuovi alleati. I poster – rilasciati attraverso i canali social ufficiali – mettono in risalto non solo il protagonista, ma lasciano intravedere l’arrivo di figure iconiche come Rosalinda e la miriade di Sfavillotti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Super Mario Galaxy, la galassia si espande: ecco i nuovi poster ufficiali del sequel evento di Universal e Nintendo

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct dedicato esclusivamente a Super Mario Galaxy – Il Film.

Il Super Bowl LX si avvicina e oggi sono stati presentati diversi trailer che hanno fatto salire l’attesa.

