Metroid Prime 4 | Nintendo non registra vendite significative dopo il rilascio del gioco

Nintendo non ha ancora comunicato cifre ufficiali sulle vendite di *Metroid Prime 4: Beyond*, uscito il 4 dicembre scorso. Nonostante l’attesa e il lancio in piena stagione natalizia, i numeri di vendita sembrano essere al di sotto delle aspettative. La casa giapponese mantiene il silenzio e non ha fatto dichiarazioni ufficiali, lasciando i fan e gli analisti a chiedersi quanto il nuovo capitolo della saga abbia effettivamente catturato l’interesse del pubblico. Intanto, molti negozi segnalano una vendita lenta e poche copie vendute rispetto ad altri

**Metroid Prime 4: il silenzio di Nintendo sulle vendite** Il nuovo capitolo della saga Metroid, *Metroid Prime 4: Beyond*, è uscito a dicembre 2025, con una data precisa: 4 dicembre, alle ore 18:00, nel pieno della stagione natalizia. Eppure, nel resoconto finanziario di Nintendo, che andava a chiudere il trimestre finale dell'anno, non c'è traccia del gioco. Non ne parla né il bilancio ufficiale, né le note a margine. Un silenzio che, a detta di fonti vicine alla casa di Kyoto, è forse dovuto a un andamento delle vendite inferiore al milione di copie vendute. La notizia è stata accolta con stupore, soprattutto in un contesto in cui altri titoli esclusivi di Nintendo, tipo *Kirby Air Ride 2* o *Hyrule Warriors: L'Era Dell'Esilio*, hanno raggiunto o addirittura superato il milione di unità vendute.

