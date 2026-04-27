Metrobus i lavori per il percorso continuano | divieti e ordinanza in via Penna

Continuano i lavori per il progetto Metrobus, con interventi in corso lungo via Sandro Penna. È stata emanata un’ordinanza che introduce divieti di circolazione e modifica temporanea le regole di transito in quella zona. La modifica alla viabilità resterà in vigore fino a nuovo avviso, con l’obiettivo di consentire il proseguimento dei lavori senza interruzioni. La situazione viene monitorata per garantire la sicurezza di automobilisti e residenti.

Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus: è stata emessa una ordinanza che prevede modifiche alla circolazione stradale in via Sandro Penna. In particolare dal 27 aprile al 31 maggio 2026 è previsto: restringimento delle corsie di marcia disciplinato da specifica segnaletica anche.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, lavori Metrobus: nuova ordinanza, le modifiche al traffico Metrobus, nuovi cantieri e modifiche alla viabilità: lavori a Strozzacapponi, via Martiri dei Lager e via PennaGli interventi riguardano diversi tratti della direttrice interessata dal tracciato dell’infrastruttura e rappresentano una fase importante di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Conto alla rovescia per i lavori del Metrobus a Perugia: installate le pensiline; Metrobus, nuove ordinanze e modifiche alla viabilità: la mappa delle zone; Perugia, via Donizetti: modifiche alla circolazione per lavori Metrobus; Perugia, via Donizetti: modifiche alla circolazione per lavori Metrobus. Metrobus, continuano i lavori: nuove modifiche alla viabilità in via PennaContinuano a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del Metrobus a Perugia. Il comune, con una nuova ordinanza (numero 673 del 24 aprile 2026), ha disposto modifiche temporanee alla circolazion ... corrieredellumbria.it Conto alla rovescia per i lavori del Metrobus a Perugia: installate le pensilineI cantieri dovranno essere conclusi entro giugno, stando al cronoprogramma previsto in base i tempi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. corrieredellumbria.it Metrobus, nuove ordinanze e modifiche alla viabilità: la mappa delle zone Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook