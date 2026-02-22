Perugia lavori Metrobus | nuova ordinanza le modifiche al traffico

Il Comune di Perugia ha emesso l'ordinanza 280 del 19 febbraio per gestire i lavori del Metrobus. La decisione deriva dalla necessità di modificare temporaneamente le strade per consentire il prosieguo dei cantieri. Le nuove disposizioni prevedono deviazioni e restrizioni sulla circolazione, che dureranno fino al completamento delle opere. Gli automobilisti devono prestare attenzione alle indicazioni temporanee lungo i percorsi interessati. Le modifiche influiranno sulla viabilità cittadina nelle prossime settimane.

Continuano i lavori per la realizzazione del Metrobus di Perugia. Con l'ordinanza 280 del 19 febbraio il Comune di Perugia ha disposto "modifiche temporanee alla circolazione veicolare".

Perugia, lavori Metrobus: nuove modifiche alla viabilità, le ordinanze e le regolePerugia ha emesso due ordinanze per aggiornare la viabilità durante i lavori del Metrobus, che interessano le tratte tra via Pievaiola e via Settevalli.

Metrobus, come cambia la viabilità nei prossimi mesi: al via i lavori alla rotatoria Pasquale Solinas e in strada Ponte della Pietra San VetturinoProseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus a Perugia. Il Comune di Perugia, con una nuova ordinanza, ha disposto modiche temporanee alla circolazione veicolare alla Rotatoria Pasquale Solin ... corrieredellumbria.it

Metrobus, proseguono i lavori in via Settevalli: come cambia la viabilità dal 23 febbraio al 15 marzoProseguono a ritmo sostenuto i lavori sul corridoio Pievaiola–Settevalli, snodo cruciale del futuro percorso del Bus Rapid Transit (Brt). Il Comune di Perugia, con una nuova ordinanza, ha disposto una ... corrieredellumbria.it

