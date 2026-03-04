Metrobus nuovi cantieri e modifiche alla viabilità | lavori a Strozzacapponi via Martiri dei Lager e via Penna

A Perugia sono in corso nuovi cantieri per il progetto Metrobus, il sistema di trasporto rapido che collega Castel del Piano e Fontivegge lungo il corridoio Pievaiola-Settevalli. Sono state avviate modifiche alla viabilità, coinvolgendo le strade di Strozzacapponi, via Martiri dei Lager e via Penna, per consentire l’avanzamento dei lavori e la realizzazione delle nuove infrastrutture.

Gli interventi riguardano diversi tratti della direttrice interessata dal tracciato dell'infrastruttura e rappresentano una fase importante di completamento delle opere Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus di Perugia, il sistema ditrasporto rapido che collegherà Castel del Piano e Fontivegge lungo il corridoioPievaiola–Settevalli. Con tre nuove ordinanze della Polizia Locale vengonodisciplinate alcune modifiche temporanee alla circolazione necessarie perl'avanzamento dei cantieri nelle prossime settimane. Dal 3 marzo al 15 maggio 2026 viene istituito il senso unico di marcia nel trattocompreso tra il civico 263 e l'intersezione con via Pievaiola, con modifica dellaviabilità nella rotatoria e nuova organizzazione delle fermate del trasporto pubblico.