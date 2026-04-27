Metro Italia ha consegnato le targhe “Guida Michelin 2026” a 31 ristoranti stellati situati nel Lazio. Questi locali si trovano in diverse zone della regione e rappresentano i locali insigniti del riconoscimento per l’edizione di quest’anno. La consegna delle targhe si è svolta nelle ultime settimane e coinvolge ristoranti di varia tipologia e dimensione, tutti premiati con la prestigiosa stella o più stelle.

Sono 31, diffusi in tutta la regione, i ristoranti che per quest’anno hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento. METRO Italia, partner d’eccellenza per il mondo HoReCa e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, ha consegnato ai 31 ristoranti laziali le Targhe ufficiali “Guida Michelin 2026”. La consegna è avvenuta nel corso di un evento organizzato presso Terrazza degli Aranci, Waldorf Astoria Rome Cavalieri, che ospita lo Chef Heinz Beck e il suo ristorante “La Pergola”. Tra le realtà del Lazio premiate per il 2026, 27 hanno ottenuto una Stella e 3 due Stelle. L’ambito riconoscimento delle tre Stelle Michelin è andato al Ristorante “La Pergola” di Roma, sotto la trentennale direzione dello Chef tedesco Heinz Beck, padrone di casa della cerimonia.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Metro Italia consegna le Targhe “Guida Michelin 2026” ai 31 ristoranti stellati del Lazio

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