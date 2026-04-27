Food Metro Italia consegna le targhe ' Guida Michelin 2026 ai ristoranti del Lazio

Metro Italia ha consegnato le targhe ufficiali 'Guida Michelin 2026' a 31 ristoranti situati nel Lazio. La cerimonia si è svolta recentemente e ha coinvolto i rappresentanti di questi locali, che hanno ricevuto i riconoscimenti direttamente dall’azienda. Questa consegna si inserisce in un’attività di supporto alla ristorazione italiana, di cui Metro Italia è partner da tempo. La consegna delle targhe rappresenta un momento di riconoscimento per i ristoranti della regione.

Roma, 27 apr. (AdnkronosLabitalia) - Metro Italia, partner d'eccellenza per il mondo HoReCa e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, ha consegnato ai 31 ristoranti laziali le Targhe ufficiali 'Guida Michelin 2026'. La consegna è avvenuta nel corso di un evento organizzato presso Terrazza degli Aranci, Waldorf Astoria Rome Cavalieri, che ospita lo Chef Heinz Beck e il suo ristorante 'La Pergola'. Tra le realtà del Lazio premiate per il 2026, 27 hanno ottenuto una Stella e 3 due Stelle. L'ambito riconoscimento delle tre Stelle Michelin è andato al Ristorante 'La Pergola' di Roma, sotto la trentennale direzione dello chef tedesco Heinz Beck, padrone di casa della cerimonia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Food, Metro Italia consegna le targhe 'Guida Michelin 2026 ai ristoranti del Lazio Notizie correlate Leggi anche: Consegnate da Metro Italia le targhe ufficiali della Guida Michelin 2026 ai ristoranti lombardi Guida ai migliori oli extravergini d’Italia 2026: la classifica di Slow FoodSlow Food ha stilato anche quest'anno la Guida ai migliori Oli extavergini: trionfano le eccellenze toscane, pugliesi e siciliane per la loro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Metro Italia consegna le targhe Guida Michelin ai 31 stellati del Lazio; Ristoranti stellati del Lazio: le targhe Michelin 2026 consegnate da Metro Italia; Tappa ligure per ‘SquisITA-L’Italia in un boccone’; Dalla Finlandia al carcere di Roma: estradato l'appartenente al clan di Hitler che colpì Cicalone con un calcio al volto. Food, Metro Italia consegna le targhe 'Guida Michelin 2026 ai ristoranti del LazioMetro Italia, partner d’eccellenza per il mondo HoReCa e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, ha consegnato ai 31 ristoranti laziali le Targhe ufficiali 'Guida Michelin ... adnkronos.com Metro Italia consegna le targhe Guida Michelin ai 31 stellati del LazioL'ad Fontano: «Sempre più stretta la rete con i ristoranti. Il 90% del nostro fatturato viene dal settore Horeca e cresce il peso del canale di consegna diretta». Cerimonia al Rome Cavalieri ... avvenire.it Tappa ligure per ‘SquisITA-L’Italia in un boccone’ (Adnkronos) - Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della fi - facebook.com facebook