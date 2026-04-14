Meteo a Palermo | tempo instabile fino a giovedì poi tornerà il sole
Fino a giovedì, Palermo sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili a causa di un vortice che si muove nell’area mediterranea. Il sistema atmosferico rimarrà attivo sulla regione, causando piogge e tempo variabile. A partire da venerdì, le previsioni indicano un miglioramento con il ritorno del sole e condizioni più stabili. La fase di instabilità si protrarrà per diversi giorni, influenzando le temperature e le precipitazioni nella zona.
Un vortice rimarrà in azione in area mediterranea fin verso la metà della settimana, transitando tra mercoledì e giovedì sulla Sicilia. Ne conseguiranno condizioni di instabilità sulla nostra regione, con rovesci anche temporaleschi, più frequenti mercoledì sulle aree centro-occidentali, giovedì.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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