Meteo a Palermo | tempo instabile fino a giovedì poi tornerà il sole

Fino a giovedì, Palermo sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili a causa di un vortice che si muove nell’area mediterranea. Il sistema atmosferico rimarrà attivo sulla regione, causando piogge e tempo variabile. A partire da venerdì, le previsioni indicano un miglioramento con il ritorno del sole e condizioni più stabili. La fase di instabilità si protrarrà per diversi giorni, influenzando le temperature e le precipitazioni nella zona.