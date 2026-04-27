Per martedì 28 aprile, le previsioni indicano a Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi durante la giornata. Dal tardo pomeriggio, si prevede un aumento delle nuvole, ma non sono attese precipitazioni. La temperatura massima prevista si aggira intorno ai valori tipici del periodo, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti. La situazione meteorologica resta stabile e senza particolari criticità.

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2941m. I venti saranno al mattino deboli.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per Martedì 28 Aprile 2026

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Avvio di settimana stabile e soleggiato ma l'anticiclone inizia ad indebolirsi; sui rilievi possibilità per qualche acquazzone o temporale. Temperature molto miti. Per tutti i dettagli scaricate l'app di #3bmeteo #meteo #previsionimeteo #buongiorno x.com