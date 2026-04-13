Meteo | Previsioni per martedì 14 aprile

Martedì 14 aprile a Modena sono attese condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge che si protrarranno per tutta la giornata. Si prevede un accumulo di circa 11 millimetri di pioggia, senza variazioni significative nel corso delle ore. Le temperature rimarranno stabili, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti. La giornata sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche umide e piovose.

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2602m. I venti saranno al mattino tesi e.🔗 Leggi su Modenatoday.it Meteo | Previsioni per martedì 7 aprileA Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Meteo, le previsioni in Campania per martedì 7 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 7 aprile 2026. Previsioni Meteo Limet per Martedì 14 Aprile 2026 in Liguria