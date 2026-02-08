Meteo Napoli le previsioni per l’inizio della nuova settimana

Oggi a Napoli il tempo si fa incerto. La mattina inizia con pioggia, ma nel pomeriggio ci sono anche schiarite. Le temperature oscillano tra 11 e 15 gradi. La giornata si presenta abbastanza fresca e variabile.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, con temperatura minima di 11°C e massima di 15°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 10°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità sparsa, con una temperatura di 13°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

Questa mattina a Napoli il cielo è coperto da nuvole sparse.

