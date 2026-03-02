Meteo Napoli oggi nuvoloso | le previsioni per l’inizio della settimana

Oggi a Napoli il cielo si presenta parzialmente nuvoloso, con temperature che oscillano tra 11 e 16 gradi. Le previsioni indicano che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili durante tutta la giornata, senza precipitazioni significative. La giornata si svolge senza particolari variazioni di rilievo, con il cielo che si mantiene in uno stato di nuvolosità intermittente.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima di 11°C e massima di 16°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, con una temperatura di 12°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 1:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità compatta, con una temperatura di 13°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

