Meteo in Puglia | arriva il ciclone ' Pedro' con piogge e temporali sabato instabile ma poi torna il sole

Il ciclone ‘Pedro’ ha provocato piogge intense e temporali in Puglia, causando disagi sulla regione. La perturbazione ha portato forti acquazzoni e vento forte, specialmente nelle zone costiere. Le ultime ore di venerdì sono state caratterizzate da un cielo grigio e condizioni meteorologiche instabili, con il rischio di allagamenti e problemi alla viabilità. La perturbazione si sposta lentamente, ma il tempo dovrebbe migliorare già nel fine settimana. La situazione resta sotto controllo, mentre le autorità monitorano l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Temperature in graduale aumento, massime fino a 19°20°C ad inizio settimana. Le previsioni del meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo per il fine settimana ormai alle porte Ultime ore di tempo instabile sulla Puglia con l’ennesima perturbazione in transito durante la giornata di venerdì 20 febbraio, collegata al ciclone ‘Pedro’. Secondo le previsioni del meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, piogge e locali temporali interesseranno specialmente le province centro-settentrionali tra barese, Bat e Foggiano durante le ore centrali. Col passare delle ore anche sul Salento e Golfo di Taranto aumenterà la nuvolosità con qualche rovescio in esaurimento già dalla tarda serata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Arriva il ciclone di San Valentino, weekend instabile con piogge, temporali e ventoNel weekend, la Puglia si prepara a un tempo molto instabile. Meteo, weekend instabile con piogge e neve in collina poi arriva il miglioramentoIl fine settimana si presenta caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e nevicate in collina tra venerdì e sabato. METEO PUGLIA - RAFFICHE E PIOGGIA, SETTIMANA INSTABILE Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meteo Puglia. Arriva il ciclone di San Valentino, weekend instabile con piogge, temporali e vento; Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Allerta meteo in Puglia: arriva il ciclone di San Valentino; Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove. Previsioni meteo, assaggio di primavera in Italia: ecco quando e doveDopo la nuova perturbazione che tra giovedì 19 e venerdì 20 vedrà non solo il ritorno della pioggia, ma anche quello della neve sui nostri rilievi, nel weekend arriva uno stop al freddo. Primi tepori ... tg24.sky.it Maltempo, in Puglia arriva il ciclone di San Valentino: vento forte e temporali nel weekendMaltempo soprattutto su Tarantino, Brindisino e Leccese, spiega il meteorologo di Rai Meteo Alex Guarini ... msn.com METEO| Finalmente una giornata di sole anche in Puglia e Basilicata I dettagli nel #TgNorba e #MattinoNorba facebook Allerta Meteo Puglia: rovesci e temporali in arrivo x.com