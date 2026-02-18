Previsioni meteo piogge giovedì e venerdì poi torna il sole con l’anticiclone delle Azzorre

Il maltempo ha causato allerta in diverse regioni italiane, con forti piogge previste giovedì e venerdì, che hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione. Dopo queste giornate di maltempo, il cielo tornerà sereno grazie all’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre, che porterà sole e temperature più miti nel weekend. La perturbazione ha interessato soprattutto le zone del Nord e del Centro, lasciando alcune strade impraticabili e scuole chiuse. Gli esperti prevedono che il clima migliorerà rapidamente, portando un cambio di scenario.

L’Italia tra Sole e Ricordi di Pioggia: L’Anticiclone delle Azzorre dopo un Inverno da Record. L’Italia si prepara a un fine settimana all’insegna del sole e delle temperature in aumento, con l’avvicinamento dell’Anticiclone delle Azzorre. Questo cambiamento di tendenza, dopo un inverno caratterizzato da precipitazioni eccezionali, offre una tregua, ma non cancella la vulnerabilità del territorio e la necessità di interventi strutturali per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. Giovedì 19 febbraio, un’ultima perturbazione nord europea porterà maltempo su Toscana, Liguria e Nord-Est prima che l’alta pressione riprenda il controllo della situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Nuvole e piogge a intermittenza, ma poi torna il sole: le previsioni meteoLe previsioni meteorologiche indicano un cielo nuvoloso con piogge a intermittenza fino a lunedì. Leggi anche: Previsioni meteo per il weekend: con l'anticiclone torna il sole Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inizio settimana stabile, poi piogge e (molta) neve in quota. Gran finale dei Giochi in Arena col sole; Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioni; Meteo: nei Prossimi Giorni tregua di Sole, poi di nuovo la Pioggia. Le Previsioni della Settimana. Meteo, inizio settimana instabile e ventoso: le previsioniPerturbazione nr.10 di febbraio in transito: ancora piogge su alcuni settori, venti nord-occidentali e mari agitati. Le previsioni meteo del 16-17 febbraio ... meteo.it Meteo Prossimi Giorni: tregua già finita, entro Giovedì tornano Pioggia e Neve. Gli aggiornamentiLo scenario: Mercoledì segnali di peggioramento Attualmente si registra un illusorio e timido aumento della pressione sull’Italia: ciò ha riportato una discreta stabilità soprattutto sulle regioni del ... ilmeteo.it Da metà settimana arriva una nuova ondata di maltempo: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/59d732mb facebook