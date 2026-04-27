Meteo le previsioni in Campania per lunedì 27 aprile 2026

Lunedì 27 aprile 2026 in Campania si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stable. In particolare, nella provincia di Avellino, il cielo sarà sereno con sole visibile per tutta la giornata, senza la presenza di precipitazioni. Nessuna variazione significativa è segnalata nelle altre aree della regione durante le ore diurne.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 27 aprile 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3015m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3005m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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