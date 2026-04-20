Per lunedì 20 aprile 2026, le previsioni meteo in Campania indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi in tutta la regione. A Avellino, il cielo rimarrà sereno senza precipitazioni previste durante l’intera giornata. Le condizioni atmosferiche sono stabili e non sono attese variazioni significative nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 20 aprile 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2936m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2919m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 20 aprile 2026

Notizie correlate

Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 13 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 13 aprile 2026.

Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 2 febbraio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 2 febbraio 2026.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; La primavera ci ripensa, rovesci sparsi e termometro in discesa. Nuovo peggioramento domenica prossima; Meteo Sicilia, sarà un fine settimana di sole: le previsioni; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Meteo, finisce il caldo anomalo: arrivano temporali al Nord e al Centro, le previsioni dal 20 al 26 aprileL'anticipo di estate sta per terminare: dal 20 al 26 aprile le temperature si abbassano e arrivano piogge e temporali ... fanpage.it

Meteo, caldo estivo (fuori stagione) in pausa: tornano temporali e aria fredda, 25 aprile incerto: ecco le previsioniIl caldo fuori stagione è agli sgoccioli. Dopo giorni quasi estivi, l’atmosfera cambia passo: correnti più fresche dal Nord Europa riportano instabilità, temporali ... leggo.it

Buongiorno da Agenzia ANSA. Le previsioni del tempo per oggi #ANSA https://meteo.ansa.it/ facebook

Da lunedì piogge e temporali su alcune regioni, il ribaltone meteo x.com