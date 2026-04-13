Meteo le previsioni in Campania per lunedì 13 aprile 2026

Per lunedì 13 aprile 2026, in Campania si prevede un tempo caratterizzato da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con poche variazioni nel corso della giornata. Nella provincia di Avellino, non sono attese precipitazioni, anche se si registreranno alcuni addensamenti serali. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni di rilievo dal punto di vista meteorologico.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 13 aprile 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2894m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2859m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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