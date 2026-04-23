Un fronte di aria fredda in quota si sta spostando verso le regioni del Sud Italia, causando condizioni di tempo instabile con piogge e temporali diffusi, soprattutto in Calabria e Sicilia. Per il 25 aprile è previsto un miglioramento con il ritorno del sole e clima più stabile su queste aree. Le previsioni indicano un temporaneo peggioramento nelle prossime ore, seguito da una successiva fase di tempo più sereno.

L’aria fredda in quota che si muove verso le regioni del Sud Italia porterà nelle prossime ore condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie su Calabria e Sicilia. Un campo di alta pressione si va però espandendo sull'Europa occidentale e il tempo risulterà nettamente più stabile nei prossimi giorni. Già tra oggi e domani avremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi su buona parte dell’Italia con temperature in graduale rialzo. Per il weekend con la Festa del 25 aprile non sono attese variazioni di rilievo con stabilità prevalente e tanto sole. Temperature in rialzo soprattutto nei valori massimi e di qualche grado al di sopra delle medie.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, aria fredda al Sud: piogge e temporali in Calabria e Sicilia. Ma per il 25 aprile torna il bel tempo e il sole

Notizie correlate

Meteo, previsioni 25 aprile: rischio temporali al Nord, sole su Calabria e SiciliaCome sarà il meteo per il 25 aprile? Le ultime previsioni indicano un weekend diviso in due : sabato più stabile su molte regioni, ma con un...

Leggi anche: Meteo in Puglia: arriva il ciclone 'Pedro' con piogge e temporali, sabato instabile ma poi torna il sole

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Previsioni meteo, goccia fredda in arrivo sull'Italia a fine aprile: cosa sappiamo; Meteo, aria fredda in arrivo: weekend della Liberazione tra sole e calo termico; Meteo prossima settimana - Aria più fredda interrompe l'assaggio semi estivo e arrivano nuovi temporali. Ecco i dettagli; Meteo Calabria, weekend estivo con temperature fino a 28 gradi ma poi arriva l’aria fredda dall’Artico: ecco quando · LaC News24.

Meteo, aria fredda al Sud: piogge e temporali in Calabria e Sicilia. Ma per il 25 aprile torna il bel tempo e il soleL’aria fredda in quota che si muove verso le regioni del Sud Italia porterà nelle prossime ore condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi ... gazzettadelsud.it

Meteo – Aria fredda in discesa sull’Europa, torna il maltempo in Italia con calo termico e neve in montagnaMeteo - Tornano piogge e temporali in Italia ed anche un calo delle temperature con ritorno della neve fino a quote di media montagna ... centrometeoitaliano.it

L’inizio di maggio potrebbe sorprenderci più di quanto si pensi. Dopo qualche giorno di anticiclone e di tepore primaverile, a cavallo del 25 aprile, gli spaghi meteo previsionali mostrano di nuovo un calo termico tra la fine di aprile e la prima decade di maggio. x.com

Allerta Meteo, San Giorgio porta maltempo e freddo anomalo: al Sud è pieno inverno! Puglia, Calabria e Sicilia le Regioni più colpite - facebook.com facebook