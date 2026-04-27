Meteo a Palermo | tempo stabile fino a giovedì poi temporaneo aumento dell' instabilità con qualche pioggia

A Palermo il meteo rimarrà stabile fino a giovedì, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature che si manterranno senza grandi variazioni o leggermente più alte. A partire da giovedì, si prevede un aumento temporaneo dell’instabilità atmosferica, con possibili precipitazioni sparse. La presenza dell’anticiclone garantirà condizioni di tempo asciutto e mite sulla regione fino a quel momento.

L’anticiclone manterrà condizioni di stabilità sulla Sicilia fino a giovedì, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature stabili o anche in lieve aumento, in un contesto mite. Giovedì, la giornata più calda, vedrà temperature massime fino a 24 gradi a Palermo. Venerdì primo maggio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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