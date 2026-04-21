Energia IA spazio Tutti gli accordi tra Italia e Kenya

L’Italia e il Kenya hanno firmato diversi accordi che riguardano il settore dell’energia, l’intelligenza artificiale e lo spazio. Questi patti sono stati inseriti in un piano più ampio chiamato Piano Mattei, che mira a consolidare collaborazioni in vari settori strategici. Le intese prevedono investimenti e progetti condivisi, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due paesi in ambiti chiave.

Spazio, energia, IA, investimenti. Tutti incastonati in un perimetro programmatico che prende il nome di Piano Mattei. Italia e Kenya danno una robusta accelerata alle loro relazioni tramite un piano d’azione strutturato e di medio-lungo periodo. L’occasione della visita a Palazzo Chigi del Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, ricevuto da Giorgia Meloni, è quantomai preziosa sia perché si è trattato di una visita ufficiale in Italia, con un incontro bilaterale con il primo ministro e con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sia perché ha visto un’interessante coda nel Forum imprenditoriale con oltre 200 imprese (con la firma di nuovi accordi).🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Energia, IA, spazio. Tutti gli accordi tra Italia e Kenya Notizie correlate Leggi anche: “Kenya Paese-chiave per il Piano Mattei”: incontro Meloni-Ruto, accordi su pace, difesa, energia, spazio Spazio, l’Italia punta sul Kenya: Malindi diventerà l’hub dell’AfricaIl governo italiano e le autorità keniote stanno consolidando una partnership strategica nel settore aerospaziale, con l’obiettivo di trasformare il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Data center in orbita: la nuova frontiera dell'IA; Data center Ai nello spazio, Orbital annuncia la prima missione; Biennale Tecnologia; La sonda Voyager 1 spegne un altro strumento per risparmiare energia. Energia, IA, spazio. Tutti gli accordi tra Italia e KenyaSpazio, energia, IA, investimenti. Tutti incastonati in un perimetro programmatico che prende il nome di Piano Mattei. Italia e Kenya danno una robusta accelerata alle loro relazioni tramite un piano ... formiche.net Google promette: energia rinnovabile in loco per tutti i prossimi datacenter IACon la crescita esponenziale dell'IA generativa, diventa sempre più importante affidarsi a datacenter green e Google vuole posizionarsi in prima linea nell'integrazione tra infrastrutture digitali ... hwupgrade.it La guerra in Iran ha causato un forte rincaro dell'energia. Ecco i consigli per risparmiare https://shorturl.at/MHU6q facebook Puntare sull’energia rinnovabile: un processo irreversibile e urgente Intervista a Mauro spagnolo, direttore di Rinnovabili Tiziana Tuccillo, , L’Osservatore Romano x.com