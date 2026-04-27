Meta è stata multata con una sanzione di 25 milioni di euro in relazione alla condivisione dei dati di circa 6,5 milioni di utenti. La multa è stata applicata per violazioni legate alla gestione e alla protezione delle informazioni personali. La società ha ricevuto la sanzione dopo un procedimento legale che ha evidenziato irregolarità nelle pratiche di trattamento dei dati degli utenti. La decisione riguarda un episodio specifico di condivisione non autorizzata di informazioni.

? Cosa sapere Meta sanzionata per 25 milioni di euro per condivisione dati di 6,5 milioni di utenti.. La multa incide per lo 0,02% sul fatturato annuo globale del colosso tecnologico.. Meta ha ammesso di aver messo a disposizione dati aggregati su 6,5 milioni di utenti in occasione delle consultazioni politiche del 2022, una gestione che ha portato il Garante della privacy a emettere un provvedimento sanzionatorio infine ridotto a 25 milioni di euro. Mentre l’attenzione mediatica si concentra spesso sulle dinamiche di X, il social network guidato da Musk, le indagini condotte da Report e dal mettono in luce una realtà diversa riguardante l’influenza di Facebook e Instagram sui processi democratici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta e il caso dati elettorali: sanzione ridotta per 6,5 milioni di utenti

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