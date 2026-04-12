Caso Meta | 6,5 milioni di utenti profilati per influenzare il voto

Un servizio di inchiesta ha rivelato che durante le elezioni politiche italiane del 2022 sono stati profilati più di 6,5 milioni di utenti sui social network. La trasmissione Report ha evidenziato come i dati personali di questi utenti siano stati gestiti in modo specifico per influenzare l’opinione pubblica. Questi risultati si basano su un’indagine che ha analizzato le pratiche di una nota piattaforma digitale.

L’inchiesta condotta dalla trasmissione Report mette in luce una gestione dei dati personali che ha coinvolto oltre 6,5 milioni di utenti durante le consultazioni politiche italiane del 2022. Attraverso l’utilizzo di strumenti apparentemente innocui come gli sticker su Facebook e Instagram, Meta avrebbe raccolto informazioni su età, posizioni geografiche e tipologie di interazione con i contenuti politici, trasformando il comportamento digitale in un sofisticato modello di profilazione elettorale simile a quello utilizzato nel caso Cambridge Analytica. Scontro istituzionale e sanzioni ridotte al minimo. Il tentativo di arginare queste pratiche ha scatenato una profonda frattura interna al Garante della Privacy.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Meta: 6,5 milioni di utenti profilati per influenzare il voto Report: «Meta e quella interferenza nelle elezioni del 2022. Utenti profilati»Oggi il Fatto Quotidiano riprende quello che sarà trasmesso dalla trasmissione Report secondo cui, prima delle elezioni italiane del 2022, Meta (di... Meta dovrà pagare 375 milioni di dollari: il colosso di Zuckerberg non ha protetto gli utenti minorenni dai predatori sessualiUn tribunale del New Mexico ha condannato Meta a pagare una multa di 375 milioni di dollari -circa 323 milioni di euro- per non aver messo in guardia...