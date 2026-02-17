Il caso di Ice, che ha portato Donald Trump a chiedere a Meta e Google i dati degli utenti anonimi critici dell’agenzia anti immigrazione, si è verificato a causa delle numerose proteste online contro le politiche di respingimento e espulsione dei cittadini stranieri alle frontiere statunitensi. L’ex presidente sostiene che le informazioni potrebbero aiutare a identificare le persone che diffondono messaggi contrari alle sue posizioni, anche se queste persone usano pseudonimi o account falsi. Nel frattempo, le piattaforme digitali si trovano sotto pressione per bilanciare la tutela della privacy con le richieste di accesso ai dati da parte delle autorità

Non bastano le espulsioni e i respingimenti alle frontiere dei cittadini di altri Paesi che hanno espresso sul web critiche alle politiche Usa. Ora l’amministrazione Trump sta spingendo gli Stati Uniti verso la repressione amministrativa dell’opposizione interna. Lo denuncia il New York Times che segnala la strategia legale intrapresa dal governo federale per schedare e dossierare gli utenti dei social network che criticano o tracciano online le operazioni dell’Immigration and Customs Enforcement. È la famigerata Ice utilizzata come una clava da Washington contro gli immigrati e il dissenso che solo da poche ore è stata ritirata dalle strade di Minneapolis (Minnesota) dopo aver sparato e ucciso due cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ice, Trump pretende da Meta e Google i dati degli utenti anonimi che criticano l’agenzia anti immigrazione

