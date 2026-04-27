Meta crea il clone di Zuckerberg | l’IA che sostituisce il capo

Meta ha realizzato un avatar digitale di Mark Zuckerberg, pensato per gestire i collaboratori all’interno dell’azienda. L’obiettivo è utilizzare questa intelligenza artificiale come sostituto del CEO in alcune funzioni operative. La creazione dell’avatar rientra in un progetto più ampio di automazione e innovazione tecnologica all’interno della società. Per ora, non sono stati rilasciati dettagli specifici su come verrà impiegato nel quotidiano aziendale.

? Cosa sapere Meta sviluppa un avatar digitale di Mark Zuckerberg per gestire i collaboratori aziendali.. Il modello simula voce e gesti del fondatore per sostituire la comunicazione diretta.. Meta sviluppa un avatar digitale di Zuckerberg per gestire le interazioni con i collaboratori, introducendo un modello di leadership mediato dall’intelligenza artificiale che sostituisce il contatto diretto tra il fondatore e il suo capitale umano. La direzione intrapresa da Meta punta a creare una replica digitale capace di replicare gestualità, tono vocale e modalità espressive utilizzate dal leader durante gli interventi pubblici o nei confronti del personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta crea il clone di Zuckerberg: l’IA che sostituisce il capo Notizie correlate Zuckerberg ci riprova: presentato Muse Spark, il primo grande modello IA di MetaL’impresa statunitense Meta ha presentato il suo primo grande modello di IA: Muse Spark, il risultato di un ciclo intensivo di sviluppo durato nove... Ft, 'Meta lavora a una versione IA di Zuckerberg per interagire con lo staff'Meta sta sviluppando una versione basata sull'intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg in grado di interagire con i dipendenti al posto suo,... Aggiornamenti e dibattiti Il clone AI di Zuckerberg entra in azienda: guiderà le riunioni al suo postoMeta starebbe lavorando su un clone AI per il CEO Mark Zuckerberg, che possa essere sfruttato per riunioni e feedback interni. libero.it L'avatar di Mark Zuckerberg replica voce, comportamento e pensieroUn clone IA per guidare Meta. Meta sta clonando il suo fondatore, Mark Zuckerberg; non creando un clone organico, ma sviluppando un sistema di intelligenza artificiale avanzato capace di replicare voc ... zeusnews.it