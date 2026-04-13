Ft ' Meta lavora a una versione IA di Zuckerberg per interagire con lo staff'

Meta sta lavorando a una versione dell'intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg creata per comunicare con i dipendenti. L'azienda punta a utilizzare questa tecnologia come parte di una strategia più ampia di riorganizzazione aziendale incentrata sull'intelligenza artificiale. La creazione di questa versione artificiale di Zuckerberg si inserisce in un progetto più vasto di innovazione tecnologica e automazione interna.

Meta sta sviluppando una versione basata sull'intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg in grado di interagire con i dipendenti al posto suo, nell'ambito della spinta a riorganizzare la società intorno all'IA. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Zuckerberg è impegnato in prima linea nell'addestramento e nei test della sua versione IA, con la quale punta a fare sentire i dipendenti più vicini al fondatore del colosso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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