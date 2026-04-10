Meta ha annunciato il lancio di Muse Spark, il suo primo grande modello di intelligenza artificiale. Il progetto, sviluppato in nove mesi, rappresenta un nuovo passo nell’ambito delle tecnologie di IA. La società ha presentato ufficialmente questo modello, che si aggiunge alle sue iniziative nel settore, senza fornire dettagli tecnici specifici. L’annuncio arriva a pochi mesi da precedenti tentativi di espandere le capacità di intelligenza artificiale dell’azienda.

L’impresa statunitense Meta ha presentato il suo primo grande modello di IA: Muse Spark, il risultato di un ciclo intensivo di sviluppo durato nove mesi. Il progetto ha incluso investimenti per 14,3 miliardi di dollari e una campagna di assunzioni ai vertici. Tutto per poter competere con OpenAI e Google, rafforzando così la propria presenza in un mercato estremamente competitivo. Meta rafforza la propria presenza in un mercato competitivo con Muse Spark. L’azienda, fondata da Mark Zuckerberg, ha investito a giugno dell’anno scorso 14,3 miliardi di dollari nella società Scale AI. L’imprenditore ha poi assunto il suo amministratore delegato e cofondatore Alexandr Wang. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zuckerberg ci riprova: presentato Muse Spark, il primo grande modello IA di Meta

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