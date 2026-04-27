Messina l’arte di Wanderlingh esplora l’inconscio tra colore e psiche
? Cosa sapere Ranieri Wanderlingh presenta la mostra Pop Romantic Art & Web alla Galleria Spazioquattro di Messina.. L'esposizione dedicata all'indagine psicologica resta aperta al pubblico fino al primo maggio.. La Galleria Spazioquattro di via Ghibellina ha aperto le porte alla mostra Pop Romantic Art & Web, un percorso espositivo che porta a Messina l’universo visivo di Ranieri Wanderlingh attraverso una fusione tra pittura e indagine interiore. L’allestimento proposto dall’artista, noto anche per la realizzazione della Fontana Bios sul lungomare messinese nel 2005 con rivestimenti in mosaico di marmo, non si limita a una semplice esposizione di oggetti d’arte.🔗 Leggi su Ameve.eu
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