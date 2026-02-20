Animalier | l’anima animale tra arte e inconscio a Roma

A Roma, l’esposizione Animalier nasce dall’idea di mettere in luce il rapporto tra uomini e animali attraverso opere d’arte contemporanea. La mostra presenta dipinti, sculture e installazioni di artisti emergenti e affermati, tutti focalizzati sul simbolismo e sulle emozioni legate al mondo animale. Un esempio concreto è la serie di dipinti che raffigurano animali selvatici in ambienti urbani. La mostra invita i visitatori a riflettere sulla connessione tra natura e civiltà, con un’attenzione particolare ai messaggi nascosti nelle opere.

Cosa: Animalier, una mostra di arte contemporanea collettiva che esplora il legame simbolico e psicologico tra l’essere umano e il mondo animale.. Dove e Quando: Galleria d’Arte Studio CiCo, Via Gallese 81012, Roma. Dal 22 febbraio all’8 marzo 2026.. Perché: Per riflettere, attraverso pittura, scultura e fotografia, su come la figura animale sia lo specchio ancestrale delle nostre pulsioni e della memoria collettiva.. L’arte ha sempre guardato al regno animale non solo come fonte di ispirazione estetica, ma come un linguaggio universale per decifrare l’enigma dell’esistenza umana. La Galleria d’Arte Studio CiCo di Roma inaugura una nuova ed emozionante tappa di questo percorso conoscitivo con la mostra Animalier.🔗 Leggi su Ezrome.it

