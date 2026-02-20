Animalier | l’anima animale tra arte e inconscio a Roma
A Roma, l’esposizione Animalier nasce dall’idea di mettere in luce il rapporto tra uomini e animali attraverso opere d’arte contemporanea. La mostra presenta dipinti, sculture e installazioni di artisti emergenti e affermati, tutti focalizzati sul simbolismo e sulle emozioni legate al mondo animale. Un esempio concreto è la serie di dipinti che raffigurano animali selvatici in ambienti urbani. La mostra invita i visitatori a riflettere sulla connessione tra natura e civiltà, con un’attenzione particolare ai messaggi nascosti nelle opere.
Cosa: Animalier, una mostra di arte contemporanea collettiva che esplora il legame simbolico e psicologico tra l’essere umano e il mondo animale.. Dove e Quando: Galleria d’Arte Studio CiCo, Via Gallese 81012, Roma. Dal 22 febbraio all’8 marzo 2026.. Perché: Per riflettere, attraverso pittura, scultura e fotografia, su come la figura animale sia lo specchio ancestrale delle nostre pulsioni e della memoria collettiva.. L’arte ha sempre guardato al regno animale non solo come fonte di ispirazione estetica, ma come un linguaggio universale per decifrare l’enigma dell’esistenza umana. La Galleria d’Arte Studio CiCo di Roma inaugura una nuova ed emozionante tappa di questo percorso conoscitivo con la mostra Animalier.🔗 Leggi su Ezrome.it
Leggi anche: Lands in Dialogue: l’arte georgiana svela la sua anima a Roma
Leggi anche: "Donna d'Arte" a Perugia: un viaggio nell'anima femminile tra pittura, scultura e poesiaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Peppe Servillo e Pathos Ensemble: Il Carnevale degli animali…e altre fantasie; Slitta declassamento lupo: in aula a marzo. Dacia Maraini a Enpa: Serve moratoria di un anno; Dacia Maraini: Gli animali conoscono tutti i sentimenti e hanno un loro linguaggio. Non posso sopportare gli allevamenti intensivi: sono una vergogna; Petardi contro un cavallo durante una giostra equestre, l'animale si spaventa e muore. Gli animalisti: Basta con queste manifestazioni.
L’anima animale di Brigitte Bardot, la donna che ha scelto di rappresentare le altre creature del mondoBrigitte Bardot durante una visita al suo rifugio The Nice Dogs a Carnoules nell’ottobre del 2001 (Foto di Charly Hel/Prestige/Getty Images) Brigitte Bardot è morta all'età di 91 anni. A dare ... fanpage.it
La rassegna 'Animalier'La Galleria Internazionale Area Contesa Arte presenta Animalier. Animali Mitologici... Animali Fantastici... Animali Irreali… Animali Fiabeschi... Animali Esotici... animali! Quale Animale vuoi ... romatoday.it
Francesco Emilio Borrelli. Christina Perri · a thousand years. L’anima degli animali rds_official - facebook.com facebook