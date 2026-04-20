Caso Di Foggia la buonuscita da 7,3milioni accende lo scontro politico

Il trasferimento di Giuseppina Di Foggia da amministratore delegato di Terna a presidente di Eni ha suscitato reazioni politiche e pubbliche. La decisione ha portato a discussioni tra le forze politiche, mentre gli aspetti legali riguardanti la buonuscita di 7,3 milioni di euro sono al centro dell’attenzione. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle nomine e delle risorse all’interno delle aziende pubbliche.

In questi giorni, il caso diGiuseppina Di Foggiaha acceso il dibattito politico. Il senatoreAntonio Misiani, responsabile economico del Pd, annuncia un’interrogazione ai ministriGiancarlo Giorgetti e Adolfo Ursosulla buonuscita richiesta da Di Foggia,attuale ad di Terna e indicata per la presidenza di Eni. Secondo Misiani, la richiesta di un’indennità da7,3 milioni di eurosarebbe “inaccettabile”, soprattutto considerando che si tratta di unpassaggio tra società partecipate dallo stesso azionista pubblico.Un’operazione che, sottolinea, contrasterebbe sia con lepolicy della Cassa Depositi e Prestitisia con lostatuto di Terna, che non prevede buonuscite in caso di dimissioni volontarie.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Di Foggia, la buonuscita da 7,3milioni accende lo scontro politico Notizie correlate Leggi anche: Lo scontro Vespa-Provenzano diventa un caso politico e accende la polemica tra sindacati Rai Sanremo, la rinuncia di Pucci accende lo scontro politico(LaPresse) La rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo accende lo scontro tra maggioranza e opposizione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il caso della buonuscita di Di Foggia: chiede 7 milioni di euro per Terna, ma è stato indicata a Eni; L'irritazione di Meloni sul caso Di Foggia: l'ad di Terna non rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni. E rimanda l'addio; Buonuscita milionaria da Terna, l’altolà di Giorgetti a Di Foggia; Tesoro e Palazzo Chigi contro la maxi-buonuscita da 7,3 milioni da Terna a Di Foggia. Che ora rischia il posto in Eni. Il caso Di Foggia che imbarazza la premier: ecco cosa può succedereLa buonuscita da Terna di 7,3 milioni è incompatibile con l’assunzione della presidenza Eni. Il Mef ha preso posizione, ora si aspetta Palazzo Chigi ... repubblica.it Perché Meloni e Giorgetti scomunicano Di FoggiaIl caso fa arrossire la presidente del Consiglio perché la dirigente era stata scelta proprio dalla premier, valorizzata al punto da paracadutarla a Eni dopo il mandato a Terna, un mandato di cui si r ... ilfoglio.it Caso Di Foggia, Pd: Giorgetti e Urso chiariscano su buonuscita da 7,3 milioni dell'ad di Terna x.com Perché Meloni e Giorgetti "scomunicano" Di Foggia. Di Carmelo Caruso Il caso fa arrossire la presidente del Consiglio perché la dirigente era stata scelta proprio dalla premier, valorizzata al punto da paracadutarla a Eni dopo il mandato a Terna, un mand - facebook.com facebook